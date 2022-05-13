نجح البرازيلي كارلوس جونيور في الظهور بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، رغم تراجع مستواه مع بداية الموسم الحالي.

كارلوس جونيور يتألق:

ولم يظهر كارلوس جونيور بالمستوى المتوقع بداية هذا الموسم، حيث غاب عن التسجيل خلال أول 4 مباريات مع الشباب، قبل أن ينتفض ويستعد بريقه سريعًا.

وتمكن كارلوس جونيور من تسجيل 20 هدفًا خلال 23 مباراة خاضها مع الشباب في جميع البطولات، بينهم 6 أهداف خلال آخر 4 مواجهات بين دوري أبطال آسيا ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعول الجماهير الشبابية كثيرًا على تألق المهاجم البرازيلي، حيث تطمح في مواصلة تسجيله وصناعته للأهداف، أملًا في تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وإنهاء الموسم في المركز الثالث.

الشباب في دوري محمد بن سلمان:

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من الفوز على نظيره الفيصلي بالأمس بهدف دون رد على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثالث.