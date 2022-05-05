شدد نجم المرينغي، البرازيلي كارلوس كاسميرو على صعوبة مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2022.

كاسيميرو يعلق على رغبة محمد صلاح

وعلق كاسيميرو على رغبة نجم ليفربول، المصري الدولي محمد صلاح بمواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية، قائلًا: “كل واحد يختار ما يريد”.

وتابع النجم البرازيلي تصريحاته قائلًا: “من الواضح أن صلاح أصيب للأسف في نهائي 2018 بين ليفربول وريال مدريد، وقد تكون لديه هذه الرغبة في إعادة المباراة، لكن كل مباراة لها قصة مختلفة”.

وأضاف كاسيميرو خلال تصريحاته لقناة TNT سبورتس البرازيلية، قائلًا: “كان لليفربول مسيرة قوية في الوصول إلى هذا النهائي، وعلينا أن نحترمه، ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية”.

مباراة ليفربول وريال مدريد

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق 28 من شهر مايو عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “دو فرانس” في فرنسا.

وتحمل مباراة ليفربول وريال مدريد طابعًا خاصًا، حيث يطمح المرينغي لمواصلة تفوقه وتكليل مجهوده في النسخة الحالية بحصد اللقب، فيما يأمل الريدز الفوز بالبطولة وتعويض الخسارة أمام الفريق الإسباني في نهائي 2018.