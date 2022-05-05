قدم اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينجا أداءً مذهلًا في مباراة ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي مساء أمس الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساهمًا في تأهل الريال للنهائي.

كامافينجا مفتاح التأهل لـ النهائي الأوروبي

وكان اللاعب الفرنسي صاحب الـ 19 عامًا ساهم في الهدف الأول لـ ريال مدريد الذي سجله اللاعب البرازيلي رودريغو حيث مرر كامافينجا الكرة لـ مواطنه كريم بنزيما، بدوره مرر الأخير الكرة إلى رودريغو ليسجل الهدف الأول في شباك إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

وكان هذا الهدف مفتاح إحراز رودريغو للهدف الثاني في شباك مانشستر سيتي الذي جعل المباراة تذهب لشوطين إضافيين، حسم من خلالها ريال مدريد صعوده بإحرازه الهدف الثالث من ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن اللاعب الفرنسي كامافينجا كان حلًا بديلًا في الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي وقبل نهاية المباراة بربع ساعة ليصنع الفارق هجوميًا ويساعد الريال على الصعود إلى نهائي دوري الأبطال، والمنافسة على نيل لقب البطولة للمرة الـ14 في تاريخ النادي الملكي.

ريال مدريد يواجه ليفربول في فرنسا

وسيتقابل ريال مدريد مع نادي ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري الأبطال يوم السبت 28 مايو الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان ريال مدريد تقابل مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، في ويلز ووقتها فاز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف.