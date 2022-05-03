يُقدم كريم بنزيما مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، ليدخل قائمة المرشحين لجائزة جديدة.

كريم بنزيما مرشح لجائزة الأفضل

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في الموسم الجاري 2021/ 2022، ويتنافس كريم بنزيما على جائزة أفضل محترف خارج فرنسا.

ويُنافس كريم بنزيما على جائزة أفضل محترف خارج فرنسا، كل من؛ ثنائي فريق ميلان الإيطالي ثيو هيرنانديز ومايك ماينان، نجم تشيلسي الإنجليزي، نغولو كانتي، بالإضافة إلى مهاجم برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي.

ويُعد بنزيما أقوى المرشحين للفوز جائزة أفضل محترف خارج فرنسا، نظرًا لدوره البارز في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، وتصدره قائمة هدافي الليغا.

أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي

كما ترشح 5 لاعبين لجائزة أفضل شاب ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي، هم؛ أرنود كاليموندو (لانس)، كيفرين تورام (نيس)، نونو مينديس (باريس سان جيرمان)، كاستيلو لوكيبا (أولمبيك ليون) وويليام ساليبا (أولمبيك مرسيليا).