شدد أسطورة ريال مدريد، الإسباني فيرناندو هييرو على أن مهاجم المرينغي، الفرنسي كريم بنزيما يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

بنزيما يستحق التتويج بالكرة الذهبية

وتحدث هييرو عن بنزيما قائلًا: “لاعب استثنائي والأهم في خط هجوم الفريق، جميعنا يعرف ذلك.. لو كنت مسؤولًا لمنحته الكرة الذهبية، لكن هذا يقرره المسؤولون عن الجائزة”.

ويُقدم كريم بنزيما مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هذا الموسم، حيث خاض 41 مباراة رسمية، ونجح في تسجيل 41 هدفًا، وكان آخرها هدفين في شباك مانشستر سيتي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يقترب من التتويج

وعلق هييرو على المرينغي، قائلًا: “ريال مدريد على وشك أن يتوج بطلًا للدوري الإسباني لأن وجود هذا الفارق الكبير بينه وملاحقيه مع تبقي خمس جولات يعكس الأداء الجيد له”.

وأبدى قناعته بأن أتلتيكو مدريد سيقوم بعمل ممر شرفي في حالة حسم اللقب، وتابع: “لا أفهم لماذا يثار الجدل حول هذا الأمر، فإن معظم الأندية حينما تتوج بلقب الدوري، يقام لها الممر الشرفي في المباراة التالية، وهذا يعكس الاحترام”.

تجاوز عقبة مانشستر سيتي

وعن خسارة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4/3، قال: “ينبغي نسيان ما فعلناه أمام بي إس جي وتشيلسي والتفكير في ضرورة تحقيق ريمونتادا جديدة يوم الأربعاء”.

وأضاف: “ما حدث في السابق أصبح من الماضي. ينبغي ضمان الفوز بالليغا والوصول بأفضل حال لمباراة الأربعاء، سنلعب على أرضنا ووسط جمهورنا ولهذا فأنا متفائل، رغم أنني أعلم أن الأمر في غاية الصعوبة”.