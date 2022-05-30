أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” أهمية استخدام تطبيق “تأكد” لموثوقية السلع قبل شرائها، من بينها المكيفات، موضحًا أنه يعمل بنظامَيْن واختياراته متعددة.

نظامان وتحميل مجاني:

ويعمل التطبيق الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامَيْ (IOS) أو (ANDROID)، ويمكن تحميله مجانًا من متجرَي النظامَين.

وعند عمل التطبيق ستظهر اختيارات رئيسية عدة، هي (علامة الجودة، والأجهزة الكهربائية، والمركبات، والإطارات، والإنارة، وترشيد استهلاك المياه، والاستعلام عن المركبات المستوردة، والبلاستيك).

آلية التطبيق:

وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع، يتوسطه خط، ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته. فإذا كان المنتج مسجلًا في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق “تأكد” فيمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج.

ويمكن تحميل التطبيق من هنا.