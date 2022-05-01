أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، أنه لم يفكر في صدارة مانشستر سيتي لـ الدوري الإنجليزي، وذلك بعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول.

وكان ليفربول فاز بهدف دون رد سجله اللاعب الغيني نابي كيتا في الشوط الأول.

وتحدث كلوب لـ شبكة BT Sport قائلًا: “فزنا في أصعب الظروف، ونجحنا في تحقيق النقاط الثلاث، ونجحنا في السيطرة على المباراة،”.

وأضاف كلوب: “لا أفكر في مانشستر سيتي، أفكر فقط في تجاوز عقبة فياريال الإسباني للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا”.

ملخص مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول:

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي ليفربول بهدف نظيف، حيث بدأ بروبو هو يُرسل كرة عرضية من ضربة ثابتة إلى جوتا الذي سدد صاروخية بيسراه ولكن خارج المرمى.

واستمر ضغط نادي ليفربول على نيوكاسل، وفي الدقيقة 8 سدد اللاعب نابي كيتا تسديدة قوية، من خارج منطقة الجزاء لكن مرة أخرى جاءت خارج المرمى.

وفي الدقيقة الـ20، ميلنر يستخلص الكرة في وسط الملعب بكل قوة، وتصل إلى جوتا الذي يُمرر كرة بينية إلى كيتا، الذي يراوغ حارس المرمى بكل براعة ويُسدد الكرة في المرمى معلنًا تقدم الريدز.

وبدأ الشوط الثاني من لقاء نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول، بهدوء نسبي من الفريقين، حيث جاءت الهجمة الأولى عن طريق روبرتسون الذي حاول استغلال كرة مرتدة من دوبرافكا في الدقيقة 59، ولكن تسديدته جاءت ضعيفة في يد الحارس.

وفي الدقيقة الـ63، غوميز يُمرر كرة رائعة داخل منطقة الجزاء لماني، الذي يُسددها أرضية قوية لكن بجوار القائم بقليل، ليعود ديوجو بانفراد بالمرمى وسدد كرة قوية لكن حارس المرمى أبعدها.