قال موقع Interesting Engineering: إن السعودية مزينة بشبكة من الأراضي الزراعية تزدهر فيها الزراعة وتسمح للمزارعين بحصاد أنواع مختلفة من الفاكهة، وهو مشهد غير عادي؛ نظرًا لأن حرارة الصحراء الحارقة، وعلاوة على ذلك، فإن غالبية الأراضي الزراعية تأتي على شكل دوائر لأسباب غير عادية.

مساحة الأرض الصالحة للزراعة في السعودية:

ووفقًا لمقطع فيديو بثته قناة Tech Space فإن السعودية تمتلك مساحة أرض صالحة للزراعة تبلغ مساحتها 35 ألف كيلومتر مربع، مما يجعلها أكبر من مساحة هولندا وأكثر بثلاثة أضعاف من مساحة قطر.

ويجب الأخذ في الاعتبار أمرًا مهمًّا للغاية، وهو أنه في بداية الستينيات، كانت المملكة تمتلك ما مجموعه 400 كيلومتر مربع فقط من الأراضي الصالحة للزراعة، وهو ما يثير التساؤل حول كيفية تمكنهم من زيادة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في مثل هذا الوقت القصير.

خطط السعودية قد تغير العالم:

تهدف السعودية إلى تشييد أكبر مشروع تشجير في العالم، ويهدف إلى استعادة حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، تتضمن الخطط زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة وحدها.

ورحبت الأمم المتحدة بهذه الخطط قائلة: إنها يمكن أن تغير العالم من حيث قضية تغير المناخ العالمي.

سر الدوائر الخضراء في المملكة:

هناك علاقة بين زراعة الأراضي على شكل دوائر خضراء وبين نُظم الري المحورية، فهناك جزء من محطات التحلية المختلفة مخصصة لتلك الحقول، ويحقق الشكل الدائري للحقول أفضل نتيجة ممكنة للزراعة.