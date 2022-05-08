أكد الأكاديمي المهتم بالبيئة فرحان الجعيدي، أن فاعلية الاستمطار الصناعي في تلطيف الأجواء ثابتة من خلال الدارسات العلمية، منوهًا إلى عدم وجود مخاوف من السيول على مجاري الأودية.

تأثيرها على السيول:

وتابع الجعيدي، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الدراسات المشار إليها تعتمد على توفير نوع من الهباء في الغلاف الجوي يخفف سقوط الأشعة على سطح الأرض.

ولفت الجعيدي إلى أن السيول المنقولة التي تدخل المدن من خلال الأودية تأتي بعد الاعتداء على تلك الأودية وعدم الحفاظ على مجاريها؛ لأن كثيرًا من اختراق الأودية للمدن يعود إلى مشاكل تخطيطية.