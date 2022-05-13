كشف الإعلامي وليد الفراج قبل قليل عن الخطة التي ستتبعها رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك من أجل تحديد مواعيد المباريات الـ4 المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

وكانت الرابطة قررت اليوم الجمعة تأجيل كافة مباريات الجولة الـ27 من البطولة، وذلك حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

مناقشات واسعة لبحث كيفية إنهاء الموسم

وقال الفراج عبر حسابه في “تويتر” : ” مناقشات واسعة في الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الرابطة، لدراسة إعادة جدولة آخر 4 جولات من دوري المحترفين في ظل الظروف الراهنة بعد تعليق الأنشطة الرياضية، نترقب بيان توضيحي بإذن الله من الجهات المعنية، إذا توصلوا لقرار جديد”.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت اليوم تعليق المنافسات الرياضية لمدة 3 أيام، وذلك حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وذكرت الوزارة عبر حسابها في “تويتر” : ” بناء على التوجيه الكريم؛ تُعلن وزارة الرياضة تعليق المنافسات الرياضية اعتبارًا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وذلك نظرًا لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة “رحمه الله”.