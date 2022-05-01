يتنافس كل من الهلال والاتحاد بكل قوة لـ نيل لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.

ويتواجد العميد في الصدارة برصيد 60 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

ويواجه العميد، فريق الفتح الجمعة المقبلة، في الجولة الـ26 من بطولة دوري المحترفين بينما يلعب الشباب مع النصر، والهلال يقابل ضمك السبت المقبل في نفس الجولة.

متى يخرج النصر والشباب من المنافسة ؟

وإذا نجح العميد في الفوز على الفتح، فهذا سيشير إلى خروج الشباب والنصر من المنافسة بشكل رسمي مهما كانت النتيجة بينهما.

وسيرفع العميد فارق النقاط إلى 13 نقطة، إذا فاز الشباب على النصر أو سيكون الفارق 12 نقطة لـ العميد، إذا فاز النصر على الشباب، بجانب أن الاتحاد متفوق في المواجهات على النصر في الدورين الأول والثاني من الدوري.

فارق الـ13 نقطة يخدم الاتحاد

وفي حال فاز العميد على الفتح، وحصد الهلال نقطة واحدة من مباراتي الفيحاء والاتفاق المؤجلتين بالإضافة للقاء ضمك، فسيكون العميد بطلًا لـ دوري المحترفين بالموسم الحالي.

وسيكون رصيد العميد إذا حدث هذا السيناريو 63 نقطة، وسيكون رصيد الهلال 50 مما يعني أن الفارق سيكون 13 نقطة، مع تبقي 4 جولات على نهاية الدوري.