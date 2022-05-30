سيكون جمهور المذيعة السودانية المتألقة تسابيح مبارك على موعد لمشاهدة إطلالتها الأولى على قناة سكاي نيوز عربية وجهتها الجديدة التي اختارتها بعد مسيرة دامت سنوات مع قناة الحدث.

الإطلالة الأولى على سكاي نيوز

وردت تسابيح على أسئلة متابعيها عبر تويتر حول موعد ظهورها بالقول: في نشرتي الخامسة والسابعة بتوقيت السودان السابعة والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات ألقاكم غدًا على شاشة سكاي نيوز عربية.. شكرًا لاهتِمامكُم وسؤالِكُم ومحبتِكُم”.

مودتي واحترامي لكم جميعًا

وتفاعل العديد من متابعي المذيعة السودانية المتألقة مع هذا النبأ السار حيث قالت الإعلامية السودانية رفيدة ياسين: “واثقون من تألقك ونجاحك في أي شاشة سبوحة كل التوفيق في رحلتك الجديدة ويا رب درب مليان بالفرح والتقدم”. فيما قالت الصحفية في قناة العربية سماح السيد: “موفقة تسابيح.. راح تلمعي أينما ذهبتي”.

وجهة تسابيح مبارك الجديدة

وكانت الإعلامية السودانية ودعت قناة الحدث مطلع الشهر الجاري حيث قالت خلال تقديمها نشرة الأخبار للمرة الأخيرة: كانت هذه آخر ساعاتي الإخبارية بعد سنوات أربع على هذه الشاشة التي كانت حدثًا في حياتي وغيرت فيّ ما غيرت رفقة زملاء سعدت وتشرفت بالعمل معهم”.

وبعد ساعات من نبأ استقالتها من الحدث كشفت تسابيح مبارك عن وجهتها الجديدة حيث نشرت صورة لها مع شعار قناة سكاي نيوز عربية وعلقت عليها بالقول: “رحلة مهنية جديدة سأبدأها عبر مؤسسة إعلامية انتزعت مساحتها في فضاء الإعلام، هي خطوة أسأل الله فيها التوفيق والسداد، شكرًا لكم جميعًا لمحبتكم ودعمكم وقريبًا ألقاكم على شاشة سكاي نيوز فكونوا على الموعد”.