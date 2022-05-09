يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

النصر الأكثر تسديدًا:

ويتصدر النصر قائمة الأكثر تسديدًا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 399 تسديدة، وذلك بعد نهاية منافسات الجولة الـ26.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني بـ376 تسديدة، ويليه النادي الأهلي برصيد 359 تسديدة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الرابع برصيد 347 تسديدة.

ترتيب الدوري بعد الجولة الـ26:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارة الهلال اليوم، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ61 نقطة، يليه الزعيم برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر، ثم الشباب برصيد 47 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 42 نقطة، يليه الفيحاء بـ33 نقطة، بالتساوي مع أبها، وحل الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرائد، ثم النادي الأهلي بـ29 نقطة، متساويًا مع الفيصلي.

ويتواجد الطائي في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة، ثم الاتفاق برصيد 27 نقطة، يليه التعاون برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع الباطن، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ17 نقطة.