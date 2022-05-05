ينتظر مهاجم المرينغي، الفرنسي كريم بنزيما رقمًا مميزًا في حالة نجاحه في هز الشباك خلال نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد.

كريم بنزيما يتألق في دوري الأبطال

وواصل كريم بنزيما تألقه اللافت مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ونجح في هز شباك مانشستر سيتي بالأمس، ليصل إلى هدفه رقم 15 ضمن منافسات النسخة الحالية من البطولة القارية.

وأصبح كريم بنزيما قريبًا مع معادلًا رقم نجم مانشستر يونايتد الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو كأكثر لاعب إحرازًا للأهداف في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا برصيد 17 هدفًا موسم 2013/ 2014.

وقبل مباراة ليفربول وريال مدريد، ينفرد بنزيما بصدارة هدافي دوري أبطال أوروبا، يليه مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليافندوفسكي برصيد 13 هدفًا، وبفارق هدفين عن لاعب أياكس أمستردام الهولندي، سيباستيان هالير.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في النهائي

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق 28 من شهر مايو عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “دو فرانس” في فرنسا.

وتحمل مباراة ليفربول وريال مدريد طابعًا خاصًا، حيث يطمح المرينغي لمواصلة تفوقه وتكليل مجهوده في النسخة الحالية بحصد اللقب، فيما يأمل الريدز الفوز بالبطولة وتعويض الخسارة أمام الفريق الإسباني في نهائي 2018.