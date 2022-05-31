توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بلقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى موسم 2021/ 2022، مساء الاثنين.

تتويج الخليج بلقب دوري يلو:

ونشر حساب دوري يلو الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تتويج المدير المكلف لرابطة أندية الدرجة الأولى، طلال العبيدي لفريق الخليج بدرع البطولة، وسط حضور جماهيري على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بلقب الدوري هذا الموسم، بعد احتلاله المركز الأول برصيد 66 نقطة، من الفوز في 18 مباراة والتعادل 12 مرة، وخسر 8 مرات، ونجح في تسجيل 51 هدفًا، واستقبل 36 هدفًا.

تكريم العدالة والوحدة:

وشهدت الاحتفالية تكريم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة بالميدالية الفضية، فيما حصد لاعبو فريق الوحدة الميدالية البرونزية بعد احتلال المركز الثالث في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة الموسم الرياضي الحالي في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، من الفوز 18 مرة، والتعادل 12 مرة وخسر 8 مرات، وسجل 42 هدفًا، وحل الوحدة ثالثًا برصيد 65 نقطة.