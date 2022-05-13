أظهرت لقطات تشييع رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد في أبو ظبي بحضور حكام الدولة.

صلاة الجنازة على الشيخ خليفة:

وأدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي اليوم صلاة الجنازة على جثمان فقيد الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيوخ جثمان الفقيد وووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

ويتقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي تعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يوم غد السبت في قصر المشرف.