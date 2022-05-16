أصبحت العديد من الأندية تفكر في التعاقد مع اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني السابق.

وودع المهاجم الأوروجوياني المخضرم، جماهير أتلتيكو مدريد بالأمس، وذلك بعد نهاية مباراة إشبيلية في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وبحسب ما ذكره الإعلامي والصحفي تركي الغامدي فإن نادي الشباب من بين الأندية المهتمة بضم النجم الأوروجوياني.

شروط لويس سواريز للانضمام إلى أي ناد

وأضاف أن لاعب أتلتيكو مدريد السابق يطلب راتبًا سنويًا قدره 23 مليون ريال وعقدًا مدته لا تقل عن سنتين.

وكشفت تقارير صحفية عن أن اللاعب الأوروجوياني صاحب الـ 35 عامًا قد ينتقل لأحد الأندية الأمريكية أو لنادي أستون فيلا الإنجليزي للعمل تحت قيادة زميله السابق في ليفربول، والمدرب الحالي لأستون فيلا، الإنجليزي ستيفن جيرارد.

أستون فيلا يرغب في ضم اللاعب

وبعد نجاح أستون فيلا في شراء البرازيلي فيليب كوتينيو بصورة نهائية من نادي برشلونة الإسباني، يخطط أستون فيلا لضم المهاجم الأوروجوياني المخضرم الذي لعب لأتلتيكو مدريد خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

ولعب لويس سواريز مع فرق ” ناسيونال الأوروجوياني وجرونينجن الهولندي، أياكس أمستردام الهولندي، ليفربول الإنجليزي، برشلونة الإسباني، أتلتيكو مدريد الإسباني”.

ويستعد نجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022 بقطر حيث تُوجد أوروجواي في المجموعة الثامنة في المونديال التي تضم منتخبات ” البرتغال، غانا، كوريا الجنوبية”.