احتفى نادي بايرن ميونخ بنجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي نجح في أن يكون هداف الدوري الألماني للموسم الخامس على التوالي.

ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني 5 مواسم متتالية

وكان ليفاندوفسكي سجل في موسم 2017/2018 29 هدفًا في صدارة الهدافين، وفي موسم 2018/2019 سجل النجم البولندي 22 هدفًا.

وبموسم 2019/2020 سجل اللاعب 34 هدفًا، بينما في موسم 2020/2021 سجل النجم البولندي 41 هدفًا وفي موسم 2021/2022 سجل 35 هدفًا.

وفي وقت سابق، يبدو أن ليفاندوفسكي ألمح إلى نهاية مشواره مع البايرن بعد أن شوهد وهو يودع جماهير البايرن، بعد مباراة فولفسبورغ أمس السبت في الدوري الألماني.

ولم يفلح البايرن في مفاوضات التجديد مع ليفاندوفسكي، في ظل تدخل برشلونة الإسباني، للحصول على خدمات الهداف البولندي الأفضل في العالم بالوقت الحالي.

برشلونة يراقب ليفاندوفسكي

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ليفاندوفسكي ودع جماهير البايرن معلنًا لإدارة البايرن أنه يريد الرحيل في صيف 2022، رغم تمسك إدارة البايرن ببقائه حتى صيف عام 2023 أي لنهاية عقده.