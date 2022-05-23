احتفى فريق ليفربول الإنجليزي، بنجمه المصري Mohamed salah، وذلك بعد فوزه بلقبي هداف الدوري الإنجليزي، وأفضل صانع ألعاب لـ موسم 2021/2022 في الدوري الإنجليزي.

إنجازان لـ Mohamed salah في ختام الدوري الإنجليزي

وكان صلاح سجل هدفًا وساهم في فوز ليفربول على فريق وولفرهامبتون أمس الأحد في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي ليحصد لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفًا مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب نادي توتنهام هوتسبير، كما حصل صلاح أيضًا على لقب أفضل صانع لعب في موسم 2021/2022 بـ الدوري الإنجليزي بعدما قدم 13 تمريرة حاسمة.

ونجح محمد صلاح في نيل لقب هداف الدوري الإنجليزي والحذاء الذهبي للموسم الثالث في مسيرته مع ليفربول.

ليفربول في مواجهة قوية أمام الريال

ويستعد ليفربول يوم السبت المقبل، لمواجهة نادي ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية باريس.

ويرغب ليفربول في الفوز بثالث ألقابه في الموسم الحالي، بعدما نال لقبي كأس الرابطة وكأس إنجلترا، وخسر لقب الدوري الإنجليزي، حيث يريد ليفربول الفوز بسابع ألقابه في دوري الأبطال الأوروبي والتأهل لكأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن Mohamed salah تُوج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، على حساب فريق توتنهام هوتسبير وسجل هدفًا في النهائي الذي أُقيم على ملعب ” واندا ميتروبوليتانو” معقل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.