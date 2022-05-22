تصدر نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، ومهاجم توتنهام هوتسبير، الكوري الجنوبي هيونج مين سون، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي:

ونجح سون في تسجيل هدفين خلال مباراة توتنهام ضد نورويتش سيتي اليوم، ليساهم في فوز فريقه بخماسية دون رد، ويتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع محمد صلاح الذي هز شباك وولفرهامبتون برصيد 23 هدفًا.

وتُعد هذه المرة هي الثالثة التي يتصدر فيها محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويحصد الحذاء الذهبي، فيما تُعتبر هذه المرة الأولى التي يتوج فيها سون باللقب.

محمد صلاح يتألق:

وتسلم محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون جائزة الحذاء الذهبي لهداف البريميرليج هذا الموسم، بالإضافة إلى جائز اللاعب الأكثر صناعة للأهداف بعدما قدم 13 تمريرة حاسمة.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم فوزه على وولفرهامبتون، بعد فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).