يترقب عشاق نادي ليفربول، هدية فريق أستون فيلا عند مواجهته لنادي مانشستر سيتي، بعد غد الأحد بالجولة الـ38 والأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي:

مباريات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي ستقام جميعها يوم الأحد وفي توقيت واحد، حيث يلعب مان سيتي مع الفيلانز في السادسة مساءً بتوقيت المملكة، وفي نفس التوقيت يواجه ليفربول فريق وولفرهامبتون.

في حال فاز فيلا على مانشستر سيتي أو كان التعادل حاضرًا بين الفريقين، وفاز ليفربول على وولفرهامبتون فسوف يكون ليفربول بطلًا لـ الدوري الإنجليزي.

حاليًّا مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة، وبفارق نقطة عن فريق ليفربول صاحب المركز الثاني.

يذكر أن فيلا كان تعادل أمس في الجولة الـ18 والمؤجلة في الدوري الإنجليزي مع فريق بيرنلي بهدف لكل فريق.

ماذا قال النادي عن مواجهة السيتي ؟

وكان حساب أستون فيلا في “تويتر” قال قبل مواجهة مانشستر سيتي: “سنختتم الموسم بمواجهة مانشستر سيتي، يوم الأحد، سنسعى بكل قوة لتحقيق نتيجة إيجابية في نهاية مشوارنا”.