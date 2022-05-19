فاجأت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر جمهورها بإعلان انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان. وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرد ليلى على إحدى المتابعات التي سألتها عن زوجها، إذ قالت “سنجل يا قلبي، مو متزوجة والحمد لله، أنت وين زوجك”.

هذا الرد أكد الشائعات التي انتشرت قبل فترة، عن انفصال الثنائي منذ أكثر من شهر، إضافة إلى حديث جمهور تويتر عن تعرضها للضرب، وذلك بعد أن نشرت صورة، والكدمات على وجهها قبل أن تكشف أنها كانت تصور إعلانًا دعائيًا، وليس هو من ضربها.

تعليقات الجمهور على انفصال ليلى إسكندر

وتفاعل العديد من المغردين مع نبأ الطلاق حيث قالت شروق: ” ليلى اسكندر كانت وش زينها وموديه يعقوب السماء لكن من بعد رشاش وصار مشهور بدت تتغير وتصرفاتها تجاهه صارت تنرفز مدري غيره مدري وش سالفتها وهي قبل تمدح كيف كان واقف معاها وذحين يوم جاء دوره طلعت حركاتها المقهوره”.

وقالت سارة في تعليق: ” يله بدينا خلصنا من شمس الأسطورة وأميرة الناصر وجينا ل ليلى اسكندر أتمنى تتخطون أصحاب السوشيال ميديا”. وفي منشور آخر قالت مدونة على تويتر ” ليلى اسكندر معلنة أنها منفصلة من سنتين من يعقوب طيب بعد مسلسل رشاش ليش منزله إنه زوجي وحبيبي! ولا كله غيرة من نجاحه من بعد ما عدى على مسلسله شهور تو تقولين منفصلين”