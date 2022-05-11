أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 130.23 نقطة ليقفل عند مستوى 13379.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 164 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 359 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصادرات, جاكو, مجموعة صافولا, ذيب, وعلم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أكسا التعاونية, المواساة, المتحدة للتأمين, الواحة, أسترا الصناعية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.79 % و 7.95 % .

فيما كانت أسهم شركات الراجحي, الأهلي، أرامكو السعودية, الإنماء, وإسمنت الجوف هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الأهلي, سابك, إس تي سي، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 420.39 نقطة ليقفل عند مستوى 22674.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 368 ألف سهم تقاسمتها 2004 صفقات.