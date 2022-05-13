عُين الرئيس التنفيذي لغولف السعودية، ماجد السرور، مديرًا جديدًا في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة.

تعيين ماجد السرور في نيوكاسل:

وأكد الكاتب الرياضي دومينيك سكور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تعيين ماجد السرور رسميًّا كمدير في نادي نيوكاسل، مؤكدًا أنه سبق أن ظهر في المدرجات لدعم الفريق.

وتداول رواد “تويتر”، خطابًا لنادي نيوكاسل للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة البريميرليج، بتعيين ماجد السرور كمدير للنادي رسميًّا، وحرصت الجماهير السعودية على تهنئته والتمني له بالنجاح في مهمته الجديدة.

وكانت مجموعة مكونة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، شركة بي. سي. بي كابيتال بارتنرز وآر. بي سبورتس آند ميديا، قد استحوذت على النادي الإنجليزي في أكتوبر الماضي، وانتفض الفريق بعد ذلك، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نيوكاسل في الدوري الإنجليزي:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد لمواجهة نظيره آرسنال، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط منافسة قوية لتحقيق الفوز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يقع آرسنال في المركز الرابع برصيد 66 نقطة.