أكد الخبير في الفلك خالد الزعاق أن هذه السنة اجتمع فيها طول شهر شوال المعنوي وطول شهر مايو الحسي.

هذه السنة :

أجتمع فيها طول شهر شوال المعنوي

وطول شهر مايو الحسي فشهر (مايو) 2022 جمع ثلاثة شهور هجرية (رمضان، شوال، ذو القعدة) 1443 الأحد 1 مايو

30 رمضان الاثنين 2 مايو

1 شوال الثلاثاء 31 مايو

1 ذو القعدة وهذه الظاهرة لن تتكرر إلا بعد 33 سنة

pic.twitter.com/7ej9CnCuoe — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) May 30, 2022

مايو 2022:

وتابع الزعاق خلال تغريدة له عبر تويتر، اليوم الاثنين، أن شهر مايو 2022 جمع ثلاثة شهور هجرية (رمضان، شوال، ذو القعدة) 1443.

ظاهرة:

وأضاف: الأحد 1 مايو وافق 30 رمضان والاثنين 2 مايو وافق 1 شوال والثلاثاء 31 مايو وافق 1 ذو القعدة، وهذه الظاهرة لن تتكرر إلا بعد 33 سنة.