أكد الخبير في الفلك خالد الزعاق أن هذه السنة اجتمع فيها طول شهر شوال المعنوي وطول شهر مايو الحسي.
هذه السنة :
أجتمع فيها طول شهر شوال المعنوي
وطول شهر مايو الحسي
فشهر (مايو) 2022 جمع ثلاثة شهور هجرية (رمضان، شوال، ذو القعدة) 1443
الأحد 1 مايو
30 رمضان
الاثنين 2 مايو
1 شوال
الثلاثاء 31 مايو
1 ذو القعدة
وهذه الظاهرة لن تتكرر إلا بعد 33 سنة
pic.twitter.com/7ej9CnCuoe
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) May 30, 2022
مايو 2022:
وتابع الزعاق خلال تغريدة له عبر تويتر، اليوم الاثنين، أن شهر مايو 2022 جمع ثلاثة شهور هجرية (رمضان، شوال، ذو القعدة) 1443.
ظاهرة:
وأضاف: الأحد 1 مايو وافق 30 رمضان والاثنين 2 مايو وافق 1 شوال والثلاثاء 31 مايو وافق 1 ذو القعدة، وهذه الظاهرة لن تتكرر إلا بعد 33 سنة.
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