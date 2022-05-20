استضافت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار – ومقرها المملكة العربية السعودية – قمة في العاصمة البريطانية لندن تناولت الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالأسواق الناشئة، بمشاركة عدد من القادة والرؤساء التنفيذيين العالميين والمستثمرين الدوليين وقادة الفكر ورؤساء للاستدامة.

وخلال القمة تم كُشف النقاب عن إطار شامل ومنهجية تصنيف جديدة للاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والذي طُوّر لإثراء الاستثمارات في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالمعلومات، وتسريع وتيرتها في الاقتصادات الناشئة.

كما تم الإعلان عن استثمار بقيمة 500 ألف يورو بشركة “تيمبيتر” Timbeter الرائدة بمجال التكنولوجيا الخضراء وإصدار مستند تعريفي تمهيدي حول الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يتضمن دعوة للمستثمرين والحكومات والشركات في الأسواق الناشئة إلى تكثيف جهودهم والارتقاء بأدائهم.

وفي هذا الصدد، صرَّح السيد ريتشارد آتياس الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: “يتمثل محور عملنا في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في زيادة الوعي حول نقاط الضعف في المعايير الحالية للاستثمار بالبيئة والمجتمع والحوكمة، ومدى تأثيرها على آفاق الاستدامة العالمية، والدعوة إلى تطبيق شامل ومنصف للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، عن طريق تحفيز الإجراءات الفعلية من جانب كبرى الجهات الفاعلة الرئيسية بجميع أنحاء العالم.”

إطار ومنهجية التصنيف الشامل

وقد تم تطوير “إطار ومنهجية التصنيف الشامل للاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ” الجديد بدعم من شركة إرنست آند يونغ، بهدف منح تصنيفات غير متحيزة للشركات في الأسواق الناشئة، كما تثمّن المنهجية المتضمنة به تحسّن الأداء بمرور الوقت أكثر من اتساع نطاق البيانات المُفصح عنها، مع التركيز على التحديات القطاعية بدلاً من مخاطر الدولة، وذلك لضمان تحقيق مبدأ التنافس العادل بين الشركات في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حدٍ سواء.

وتحقيقًا للأهداف المُعلن عنها، استثمرت المؤسسة 500 ألف يورو في شركة “تيمبيتر” Timbeter، إحدى كبريات الشركات الرائدة بمجال التكنولوجيا الخضراء، والمتخصصة في قياس الأخشاب. توفر شركة “تيمبيتر” تطبيقًا بتقنية البصريات الضوئية يعمل بالذكاء الاصطناعي، يحدد بدقة كميات الحطب في منطقة ما ويقيس طولها وقطرها بدقة؛ وهي تقنية لا غنى عنها من أجل تحقيق إدارة أكثر استباقية للغابات واستدامة أكبر للقطاع، وكذلك من أجل زيادة شفافية سلسلة التوريد واستدامتها واعتمادها، وبالتوافق مع عمليات الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

الاستثمار في الحوكمة البيئية

بينما جاء المستند التعريفي التمهيدي بالاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بهدف الحثّ على تعظيم الاستثمار في ذلك المجال بالأسواق الناشئة؛ حيث دعا المستثمرين للتعهد علنًا بزيادة حصة رأس المال المخصص للأسواق الناشئة من أقل من 10% اليوم إلى 30% كحد أدنى من رأس المال المخصص والمستثمر، بحلول عام 2030.

كما دعا الحكومات لتشجيع الشركات التي تتخذ من الأسواق الناشئة مقرًا لها على أن تصبح أكثر نشاطًا في الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة عبر قنوات رفع التقارير العادية الخاصة بها. من جهة أخرى طالب المستند الشركات التي تتخذ من الأسواق الناشئة مقرًا لها لتدعيم تفسيرها المعتمد لكيفية توافق إجراءات الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع الواقع المحلي، وتعزيز القيمة المُحققة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك إدارة المخاطر للمستثمرين.