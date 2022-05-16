أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار “FII Institute” عن عقد قمتها الإقليمية، تحت عنوان الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الشاملة في الأسواق الناشئة، يوم 20 مايو 2022، في روزوود لندن بإنجلترا.

جدول أعمال قمة مبادرة مستقبل الاستثمار:

وتُقدم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار من خلال قمتها، إطار عمل للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) شامل وجديد، بهدف تسريع استثمارات ESG في الاقتصادات الناشئة، وذلك بحضور المستثمرين الدوليين، وقادة العالم، وقادة الفكر، وصانعي السياسات، والمديرين التنفيذيين العالميين، ورؤساء الاستدامة.

مشاركة دولية واسعة:

وتُعقد القمة بحضور مشاركة دولية مع أكثر من 40 من القادة والخبراء الدوليين الذين من المقرر أن يتحدثوا، وفي مقدمتهم، كل من ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.

ويشارك كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية، ولاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة Blackrock، والسيناتور ماتيو رينزي، رئيس وزراء إيطاليا السابق، ونويل كوين، الرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة HSBC القابضة، وفنسنت كيفيني، اللورد عمدة مدينة لندن.

دور الحوكمة:

بدوره كشف ريتشارد أتياس، المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ” FII Institute”، عما يعانيه الكوكب من مشاكل كبيرة مع المناخ بسبب تدمير الطبيعة والسلام والأمن، لافتًا إلى توفر موارد هائلة كذلك بما في ذلك إنسانيتنا المشتركة.

واعتبر أتياس أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات “ESG” أداة مهمة للجمع بين بعضنا البعض، وتوجيه رأس المال لمواجهة هذه التحديات.

استخدام معايير الحوكمة:

وقال ريتشارد أيضًا في سياق حديثه: “بينما يعتبر استخدام معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لاتخاذ قرارات الاستثمار في ازدهار عالمي، حيث من المتوقع أن تصل الأصول إلى 53 تريليون دولار أمريكي، أي حوالي ثلث الأصول المدارة العالمية بحلول عام 2025، فإن عدم وجود إطار للتنفيذ الفعال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاقتصادات الناشئة يمثل حجر عثرة للمستثمرين”.

وأكد أن ذلك يتم من خلال إطار قياس الملكية الخاص بمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)، والذي تم تطويره بالتعاون مع المستثمرين والشركات العالمية والشركاء الإستراتيجيين لِـInstitute FII، مما سيجعل هناك الأداة المطلوبة لتطوير استراتيجيات الاستثمار المستدام في هذه الأسواق أخيرًا.

من الجدير بالذكر أن هذا الحدث الذي يحقق ركيزة XCHANGE للمؤسسة، يتماشى مع مجال تركيزه المتمثل في الاستدامة، حيث تعمل المؤسسة للتأثير على الإنسانية عبر أربعة مجالات تركيز هي “الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية والاستدامة”.

كما أن هذا الحدث هو جزء من سلسلة من الأحداث التي تستضيفها المؤسسة، والتي ستتوج في النسخة السادسة من منتدى FII السنوي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول.