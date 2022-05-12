تُستكمل مواجهات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الجمعة، وسط منافسة قوية لتحقيق الثلاث نقاط.

الفيحاء ضد ضمك

وتنطلق مباريات الغد عند الساعة 7:15 مساء، بمواجهة الفيحاء ضد ضمك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويأمل الفريق البرتقالي تحقيق الفوز خاصة أن المباراة وسط جماهيره، فيما يطمح الفريق الضيف للظهور بشكل مميز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع ضمك في المركز الخامس بـ33 نقطة.

الرائد والنصر في الدوري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرائد والنصر عند الساعة 8:50 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، حيث يطمح الفريق الريداوي لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة التقدم، فيما يأمل العالمي الاستمرار في انتصاراته.

وقبل مباراة الغد، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 51 نقطة.