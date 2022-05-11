يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني الأرجنتيني ميغيل روسو لمواصلة التألق، وتجاوز عقبة الرائد.

نتائج النصر ضد الرائد

ولعب النصر ضد الرائد 27 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، وشهدت تفوقًا كاسحًا للأصفر، حيث نجح في تحقيق الفوز 21 مرة، وخسر مرة، وتعادلا 5 مرات.

وشهدت مباريات الفريقين غزارة تهديفية، حيث تمكن العالمي من تسجيل 64 هدفًا في الـ27 مباراة السابقة، فيما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في هز شباك الأصفر 17 مرة فقط.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.