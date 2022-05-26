لا زالت أصداء ارتفاع أسعار البيض محط نقاش وجدل بين المواطنين، وسط عروض خاصة لأطباق البيض قدمتها المحلات لامتصاص الغضب خلال الأيام الماضية.

وكانت لجنة منتجي الدواجن قد أكدت أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض هو نتاج طبيعي لارتفاع أسعار الشحن والأعلاف، كما أشارت إلى أن الأعلاف المستهلكة مستوردة من الخارج، وترتبط بشكل وثيق بالأسعار العالمية التي شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية.

مقاطعة البيض:

تصدر وسم “البيض” منصة تويتر اليوم الخميس، وسط تفاعل من مئات المواطنين والمقيمين الذين تعجبوا من استغلال بعض شركات الدواجن لزيادة الأسعار بشكل غير عادل، مطالبين الجهات المعنية، خاصة وزارة التجارة، بمواجهة ارتفاع أسعار البيض غير المبرر وتنفيذ جولات تفتيشية لمنع التلاعب في الأسعار.

متاجر تستجيب:

واستجابت العديد من المتاجر لمطالب تخفيض أسعار البيض لتعلن عن عروض خاصة وصلت إلى 50% من التخفيض على الأطباق، وهو ما تفاعل معها مواطنون بالإشادة، مؤكدين أن الدولة والجهات المعنية تعمل بشكل جدي وسريع لمنع تأثير الأحداث العالمية على أسعار السلع في المملكة وهو ما وضح جليًا في استقرار غالبية أسعار السلع على عكس العديد من الدول المتأثرة بالأوضاع العالمية.