أعلن المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، أنه تمت إزالة 20 حيًّا من الأحياء العشوائية في محافظة جدة.

وأضاف البقمي، لبرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أنه لم يتبقَّ سوى 12 حيًّا ستبدأ إزالتها خلال الشهر الجاري.

فيديو | المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي لـ #نشرة_النهار : تمت إزالة 20 حيا من الأحياء العشوائية في #جدة ومتبق 12 حيا ستبدأ إزالتها خلال الشهر الجاري#الإخبارية pic.twitter.com/CYaXID4qgh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2022

إشعار سكان المناطق العشوائية:

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، عن مواصلة أعمالها حسب الخطة التنفيذية المعلنة، وشرعت اليوم في فصل الخدمات عن المناطق العشوائية (بحي بني مالك/ وحي الورود)، في حين تم إشعار سكان المناطق العشوائية بأحياء (مشرفة/ الجامعة) بالإخلاء تمهيدًا لأعمال الإزالة.

وأوضحت اللجنة أن موعد الإزالة لعشوائيات (بني مالك/ الورود) وفقًا للخطة التنفيذية سيكون في الـ28 من مايو الجاري.

وأكدت أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى والتي تشمل 32 حيًّا عشوائيًّا، حيث تم الانتهاء من إزالة 20 حيًّا منها، ويجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولًا لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية والبالغ عددها 12 حيًّا عشوائيًّا.