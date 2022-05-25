دعت أمانة منطقة الرياض إلى الاستفادة من خدمة إصدار شهادة الإشغال بعد إكمال مراحل البناء مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة البلدية.

خدمة إصدار الشهادة:

وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أن خدمة إصدار الشهادة، هي خدمة تتيح للمكتب الهندسي أو مالك المبنى القديم تقديم طلب لإصدار شهادة الإشغال بعد إكمال مراحل البناء مباشرة عبر منصة بلدي.

متطلبات الشهادة:

ومتطلبات الحصول على الشهادة بوجود تقرير فني من مكتب هندسي معتمد، وعدم وجود مخالفات على المبنى، لافتة إلى أنه مَن يمكنه التقدم لإصدار الشهادة للمباني السكنية هو صاحب المبنى أو المكتب الهندسي، أما في المباني التجارية فيكون المكتب الهندسي فقط.