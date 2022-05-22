كشف المستشار التحكيمي محمد فودة، الموعد المتوقع لرؤية رؤية حكمات سعوديات يدرن مباريات في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المستشار التحكيمي- محمد فودة: الحكم النسائي تحتاج 5 مواسم على الأقل لتستطيع قيادة مباراة في دوري المحترفين#وليد_الفراج: تخيل نادي يصدر بيان : نرفض الحكم نورة 😁

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⁧#شاهد pic.twitter.com/9ru9cPVmjs — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 21, 2022

وتحدث فودة في برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: “إذا شاهدناهن يحكمن في دوري الدرجة الأولى وبعدها دوري الأمير محمد بن سلمان للرجال، فإن الحكمات النسائيات تحتاجن 5 مواسم على الأقل لتستطيع قيادة مباراة في دوري المحترفين”.

وأضاف: ” بعد تدرج التدريب لمرحلة الشباب والناشئين في المناطق والدرجات المختلفة حتى تصل للمستوى الدولي، تحتاج من 5 سنوات إلى 7″.

وقال الإعلامي وليد الفراج ردًا على محمد فودة: ” بعد كل هذه الفترة والمدة الطويلة لنرى حكمًا نسائيًّا، يأتي النادي الفلاني يطلع لك بيان نرفض الحكمة نورا ونطالب بمنيرة”.

ويتعرض الحكام السعوديون حاليًا لانتقادات شديدة اللهجة من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توجد حالة من عدم الرضا عن أدائهم في دوري المحترفين بجانب انتقاد البعض منهم بسبب تفضيله وميوله لأندية عن أخرى.