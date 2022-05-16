قالت مجلة The Spectator البريطانية: إن السعودية تسعى للسيطرة على رياضة الجولف، مضيفة أنها تريد إحداث تغيير جذري في هذا العالم.

وتابع تقرير المجلة التي تصدر بشكل أسبوعي: يحاول صندوق الاستثمارات العامة اقتناص أفضل لاعبي الجولف في العالم للعب في المسابقة الجديدة، Super Golf League (SGL).

وقال جريج نورمان، محترف الجولف السابق: إن 19 من أفضل 100 لاعب جولف في العالم سيلعبون في أول حدث لـ SGL في 9 يونيو.

وأضافت المجلة: هذا العام، من المقرر أن تقام ثماني بطولات، في إنجلترا وأمريكا وتايلاند والسعودية، وستحصل كل بطولة في SGL على جائزة مالية قدرها 25 مليون دولار، وقد تم عرض ما يصل إلى 100 مليون دولار للاعبين للاشتراك.

وقالت The Spectator: ستتم أول فعالية لما يُعتبر بمثابة الدوري السعودي للجولف، الشهر المقبل، وهي خطوة بسيطة ضمن خطوات محاولة السعوديين لإحداث تغيير جذري في هذه الرياضة.

وأضاف التقرير: يجب الوضع في الاعتبار أن مدير صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، من أحد المعجبين الكبار بممارسة رياضة الجولف، وحاول شق طريقه إلى هذه الرياضة لسنوات.

وتابع: يعد الرميان صديقًا لسيرجيو جارسيا، الذي حقق 36 فوزًا في مسيرته والذي احتل المركز الثاني في هذه الرياضة، وصديقًا أيضًا للأمريكي فيل ميكلسون، المصنف الثاني عالميًّا سابقًا.

تحدٍّ مثير:

واستطرد التقرير: يبدو أن الرميان قد خصص ملياري دولار لإنجاح منافسته الجديدة، وبالنسبة له، المشروع الجديد هو أكثر من مجرد عمل، فهو تحدٍّ جديد من التحديات المثيرة التي تعشقها المملكة، على سبيل المثال، فقد أبدى الرميان اهتمامًا شخصيًّا بأحد الاستثمارات الرياضية الأخرى لصندوق الاستثمارات العامة، وهو نادي نيوكاسل لكرة القدم.

وكان نيوكاسل على وشك الهبوط عندما تولى صندوق الاستثمارات العامة منصبه، والآن، يحتل المركز الرابع عشر، وهو في منطقة خالية من الهبوط.

وبالمثل، فرياضة الجولف ليست سهلة، فيمكن للمملكة أن تبتعد بسهولة وتجد رياضة أسهل وربما أكثر شعبية لاستغلالها لجذب السياح، لكن الرميان علق على ذلك قائلًا: إن لعب الجولف في صحاري سعودية سيكون له نكهة أخرى، مضيفًا: أنا جيد حقًّا في تذليل العقبات.

أهمية رياضة الجولف لـ السعودية:

واستطرد تقرير المجلة البريطانية: لمسابقة الجولف السعودية فائدة أخرى، فهي ستساعد المملكة على تسيد المنطقة، ويُنظر إلى الرياضة على أنها ميدان رئيسي في الوقت الحالي.