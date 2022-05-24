قالت مجلة Hotelier الكندية إن المشاريع الضخمة في السعودية المعروفة باسم Giga Projects بدأت تدب بها الحياة، مضيفة أن ذلك يظهر جليًا من مؤشر نمو الفنادق الذي تجاوز بلادًا عربية كبيرة أخرى.

وقال التقرير: من المتوقع أن يتجاوز المعروض من الفنادق في المملكة البلاد العربية الأخرى هذا العام مع استمرار رؤية السعودية 2030 في التقدم، وذلك وفقًا لتقديرات كوليرز، وهي شركة خدمات مهنية متنوعة مقرها كندا.

وتابع التقرير: شهدت المملكة زيادة بنسبة 4% في عدد استخدام غرف الفنادق ذات العلامات التجارية في عام 2021 مع 60400 غرفة، وفي عام 2022، من المقرر أن يصل العدد الإجمالي لاستخدام الغرف ذات العلامات التجارية إلى 69300 غرفة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متفوقة بذلك على دولتي الإمارات بنسبة 3% ومصر بنسبة 8%.

ويأتي تقرير شركة Colliers International الذي نُشر مؤخرًا لرصد ازدهار قطاع الفنادق في السعودية.

ووجد التقرير أن قطاع الضيافة في المملكة شبه تعافى من بعد جائحة كورونا، واستفادت الرياض وجدة من الأحداث والحملات مثل موسم الرياض، جنبًا إلى جنب مع تزايد ثقة السياح في السفر، مضيفًا أنه من المتوقع أن يستمر التأثير الإيجابي على الطلب على الفنادق في 2022.

وتبلغ نسبة الإشغال المتوقعة لعام 2022 في الرياض 65% و 54 % في جدة، مما يمثل زيادة بنسبة 12 و 7% على التوالي.

المشاريع العملاقة في السعودية تعزز من نمو الفنادق

واستطرد التقرير الكندي: المطورون في السعودية يولون أهمية كبيرة لإيجاد المشغل المناسب لمشاريعهم الفندقية، بهدف الحصول على أحدث وأقوى العروض والخدمات وأفضل العقارات أداءً في السوق.

وأضاف: التأثير الهائل للمشاريع العملاقة في السعودية يعزز من المعروض الفندقي في المملكة، وذلك مع تدشين الفنادق في مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم والعلا وغيرهم من المشاريع.

وجهات فاخرة على مستوى العالم

وتشمل أبرز العلامات التجارية الفندقية التي تتوسع في المملكة: فندق ماريوت الدولي، فندق ومنتجع فيرمونت، فنادق ومنتجعات رافلز، وفنادق ومنتجعات إس إل إس من أكور، جراند حياة، إنتركونتيننتال وسيكس سينسز.

وتعمل السعودية على تسريع تطوير عروضها السياحية الجديدة، بدعم من برنامج رؤية 2030 الطموح، وهو ما يجلب علامات تجارية فريدة ومتنوعة في مجال الضيافة، وستلبي هذه الخدمات السوق المتنامية وتعزز من الالتزام بإنشاء وجهات فاخرة ورائدة على مستوى العالم.