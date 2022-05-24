قال موقع آرابيان بيزنس إن مجال الضيافة في السعودية قد بدأ عصره الذهبي، مضيفًا أن المملكة باتت تقف على حافة التغيير الجذري في المشهد.

وقال رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك، فيصل دوراني لـ موقع آرابيان بيزنس: تبدأ الآن مرحلة الانتقال من وضع خطط الرؤية إلى رؤيتها كواقع.

وتهدف المملكة إلى إضافة 310 آلاف غرفة فندقية ضمن طموحات رؤية 2030، ويأتي ذلك بتكلفة تصل إلى 110 مليارات دولار، وفقًا لتحليل شركة نايت فرانك.

عصر ذهبي من الضيافة في السعودية

وقال الخبراء إن تلك الخطط تعد من أكبر خطوط الإمدادات الفندقية التي شهدتها المنطقة على الإطلاق، الأمر الذي يؤذن بحلول عصر ذهبي من الضيافة في المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس قسم الضيافة والسياحة والترفيه في نايت فرانك، تراب سليم: إن توفير العدد الهائل من الغرف التي خططت لها المملكة سيجلب معه عددًا كبيرًا من الفرص.

وأضاف: نتوقع أن نرى التطور السريع لعدد من الصناعات الموازية التي ستضطر للتطور لتلبية تدفق الزوار، والأهم من ذلك، أنه سيتعين تطوير اللوائح لإدارة جميع جوانب المشهد السياحي النابض بالحياة.

وكشفت أبحاث نايت فرانك عن أن جوهرة التاج بالنسبة لمشغلي الفنادق ستتمثل في وجودهم في المشاريع الضخمة مثل نيوم، حيث تمثل تلك النوعية من المشاريع في المملكة ما يقرب من 73% من خط إمداد الفنادق.

مناطق فريدة في السعودية

وقال التقرير: تتمثل الميزة التي تتمتع بها السعودية على الدول الأخرى في المنطقة في حجمها الهائل، وتقدم كل محافظة من محافظاتها شيئًا فريدًا وهذا بحد ذاته سيلعب دورًا مهمًا في جذب السياح الإقليميين والدوليين.

واختتم قائلًا: المشاريع الضخمة، مع عروضها الفريدة، ستعزز من مجموعة متنوعة بشكل لا يصدق من مناطق الجذب السياحي.