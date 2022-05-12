يطمح المدير الفني لفريق التعاون، محمد العبدلي لتحقيق الفوز الأول له ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

محمد العبدلي يسعى لتحقيق فوزه الأول

وتولى محمد العبدلي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل مؤقت بعد إقالة المدير الفني الهولندي جون بروم من منصبه، يوم السبت الماضي، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وقاد محمد العبدلي 3 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مواجهتين مع الاتحاد في موسم 2019/ 2020 أمام أبها والأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وخسرهما.

وكان محمد العبدلي قد قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مؤقتًا خلفًا لمدربه الإنجليزي نيستور إل مايسترو، في أغسطس الماضي، وخسر أمام النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب مرسول بارك.

التعاون ضد الباطن

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع الباطن في المركز الـ15.