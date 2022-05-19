قال الناقد الرياضي محمد العنزي: إنه يتوقع تسجيل الهلال أكثر من 3 أهداف في شباك الفيحاء في نهائي كأس الملك وحسمه للبطولة في الوقت الأصلي.

وتحدث العنزي في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “أعتقد أن الزعيم سيسجل ثلاثية أو أكثر في شباك الفيحاء، وسوف يحسم المباراة من وقتها الأصلي، لو قلت إن الفيحاء سيسجل الثلاثية في شباك الزعيم لاتهموني بالاستهزاء بالأزرق، وقالوا عني إني متعصب”.

وأضاف العنزي: “أنا أتحدث وفق رؤيتي الفنية”.

الهلال يُحفز جماهيره للحضور:

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الهلال، أمس الأربعاء، عن توفير حافلات لنقل جماهير النادي لـ ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” من 7 مدن لحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء.

وبحسب ما ذكره حساب “القوة الزرقاء” في تويتر فإن الحافلات ستستقبل الجماهير الراغبة في الحضور من مدن: الباحة، وجازان، والرياض، والطائف، والمدينة المنورة، والقنفذة، ومكة المكرمة، الخميس.

وسوف يُقام النهائي اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ”الجوهرة المشعة” في جدة.