أكد نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح أن هذا الموسم هو الأفضل له مع الريدز، مشددًا على تطور أسلوب لعبه.

محمد صلاح يؤكد تطور مستواه

وتحدث محمد صلاح عن جائزة أفضل لاعب في العالم، قائلًا: “سجلت 40 هدفًا من قبل ولم أتوج بالكرة الذهبية.. هذا الموسم، معدلاتي مرتفعة على مستوى التهديف والتمريرات الحاسمة، وفزت بكأس الرابطة مع ليفربول”.

وواصل نجم فريق ليفربول تصريحاته لقناة “سكاي سبورتس”، قائلًا” “إذا فزنا بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، سأكون متحمسًا لمعرفة من سيفوز بالجائزة هذا العام”.

واستكمل قائد المنتخب المصري تصريحاته قائلًا: “يبقى الأهم، التركيز على الأهداف الجماعية وتتويج الفريق بالبطولات، بعدها تأتي الطموحات الفردية”.

وأضاف محمد صلاح، قائلًا “هذا هو أفضل موسم لي في ليفربول، لقد تطور أسلوبي وطريقة صناعتي للفرص، لقد تغير كل شيء في أدائي تقريبًا”.

موسم مميز مع ليفربول

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة النقاد، للمرة الثانية في تاريخه، وتسلم الجائزة بالأمس، وذلك بعد تألقه اللافت هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 22 هدفًا من 32 مباراة.

وساهم النجم المصري، في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تجاوز عقبة فياريال الإسباني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).