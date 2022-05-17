يتواجد النجم محمد كنو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعدادًا لنهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

محمد كنو مع الهلال:

ونشر الإعلامي عبدالله الحنيان، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب محمد كنو أثناء مغادرته مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى جدة.

وكان محمد كنو قد عاد لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مؤخرًا، تحسبًا لرفع عقوبة الإيقاف عنه بشكل مؤقت، وعودته للمشاركة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يستعد لنهائي الكأس:

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قبل قليل، إلى جدة، تمهيدًا لمواجهته ضد الفيحاء، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتصطدم رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بحصد البطولة للمرة الأولى؛ بقوة الزعيم بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، حيث يطمح في الفوز باللقب للمرة العاشرة في تاريخه.