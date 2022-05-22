أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، مختار علي، عن سعادته بالفوز على الفتح، مؤكدًا الاستعداد بشكل جيد خلال فترة التوقف الأخيرة.

مختار علي سعيد بالفوز:

وعلق مختار علي قائلًا: “الحمد لله على هذا الفوز المهم، قدمنا مباراة كبيرة، وعملنا بجهد خلال فترة التوقف بحيث نعود بمستوى عال، وحصد المزيد من النقاط في مبارياتنا المتبقية بالدوري”.

وتابع خلال تصريحاته لـSSC: “لعبنا بشكل خططي وفني مختلف في بعض الأحيان، وبالنسبة لي كنت متواجدًا في منطقة إنهاء الهجمات، واستطعت تسجيل الهدف الأول وصنعت الثاني، وفي المجمل مباراة جيدة لنا”.

وأضاف مختار علي: “عندما تتاح لك الكرة في منطقة قريبة من المرمى يجب أن تسدد وتسجل، والمدرب لويس سييرا يتحدث معنا دائمًا عن ضرورة التسديد، وأتيحت لي اليوم وسددت وسجلت، وأنا سعيد للغاية بالثلاث نقاط المهمة”.

الطائي يتجاوز الفتح:

ولعب الفتح ضد الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الفريق الحتماوي بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عند 32 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الطائي إلى 31 نقطة في المركز التاسع.