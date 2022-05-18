أعرب مدربا الهلال والفيحاء، الأرجنتيني رامون دياز والصربي فوك رازوفيتش، عن الجاهزية التامة لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط تمنيات كل منهما بالتتويج باللقب.

مباراة الهلال والفيحاء غدًا

وتُقام مباراة الهلال والفيحاء، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وتطمح كتيبة رامون دياز لحصد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه، وفض شراكته مع الاتحاد، فيما يدخل الفريق البرتقالي مباراة الهلال والفيحاء بحثًا عن تحقيق إنجاز تاريخي والتتويج باللقب لأول مرة.

رازوفيتش نسعى لصناعة التاريخ

وأكد فوك رازفويتش أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء جاهز للمباراة النهائية، وقال خلال المؤتمر الصحافي: “ندخل النهائي بهدف صناعة التاريخ”.

وتابع: “نحن في غاية الحماس للعب النهائي غدًا وبالتأكيد نريد التتويج باللقب، لدينا خبرة بالتعامل مع الغيابات وهذا الأمر سيقوينا من أجل تقديم مباراة كبيرة”.

وفي السياق ذاته، قال نجم فريقه، حسين الشويش عن مباراة الهلال والفيحاء: “نحمد الله الذي منحنا هذه الفرصة التاريخية لخوض هذا اللقاء الذي تتمنى جميع الأندية في الدوري أن تتواجد فيه، لذا سنسعى لبذل كل ما لدينا من أجل الفوز”.

دياز يؤكد رغبته في إهداء الكأس للجماهير

وتحدث رامون دياز عن مباراة الهلال والفيحاء، قائلًا: “مستعدون لمباراة الغد جيدًا، وجاهزون لتحقيق عرض قوي، وسعيد بالحصول على أخذ فترة راحة بعد فترة من ضغط المباريات”.

وأضاف: “تشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يمنح اللقاء جمالية أكبر.. النهائيات مختلفة عن بقية المباريات، ولا يوجد فيها مجال للتعويض ويحكمها تفاصيل صغيرة، ونسعى لتقديم مباراة مميزة ونريد إهداء الكأس لجماهيرنا”.

وعلق المهاجم النيجيري أوديون إيغالو قائلًا: “جميعنا كلاعبين لدينا رغبة واصرار لتحقيق الفوز وتتويج جهودنا بهذه البطولة، وفي كرة القدم لا يوجد فريق صغير وكبير، يجب أن نحترم أي خصم، المباراة 90 دقيقة”.

وواصل إيغالو قائلًا: “وطموحنا وهدفنا هو تحقيق الانتصار بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.. ومباراة الغد مختلفة عن مباراتنا السابقة أمام الفيحاء التي خسرناها في الدوري، والتي لم نكن سيئين بها ولكن كان ينقصنا التركيز أمام المرمى والتوفيق للتسجيل”.