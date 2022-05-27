أوضح مدير مركز الضبط الإعلامي الموحد بهيئة الاعلام المرئي والمسموع، سعد السحيمي، آلية عمل المركز والقوانين والأنظمة التي تراقب المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي.

مدير الضبط الإعلامي في #السعودية .. يوضح آلية عملهم .. و ما هي القوانين و الأنظمة التي تراقب المشاهير في مواقع التواصل !؟ pic.twitter.com/fCzikAbBoC — يوسف الغنامي (@PartOfYoussef) May 27, 2022

معاقبة مؤثرين:

وقال السحيمي خلال حواره إلى برنامج “إم بي سي في أسبوع” على قناة إم بي سي: إنه سبق وتم معاقبة عدد من المؤثرين على مواقع التواصل والإعلاميين، وهي رسالة المركز منذ نشأته، وذلك لمواجهة التقصير من جانب المؤثرين أو الإعلاميين.

وتابع أن الهيئة اليوم دورها قائم على توعية الإعلاميين والمؤثرين في مواقع التواصل، مشددًا على أن هناك مخالفات وقعت داخل المملكة من جانب مؤثرين وإصدار العقوبات اللازمة بناء على ضوابط المحتوى، وهناك قسم خاص في الهيئة يقوم بمراقبة ما يدور في وسائل التواصل والهيئة اليوم يمكن للمواطنين في حال وجود أي تجاوز أن يتم تقديمها.

آلية المراقبة:

لفت السحيمي إلى أن هناك آلية لمراقبة ورصد أي مخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إدارة مختصة بالهيئة وبحكم أن المواطنين يتابعون العديد من التطبيقات فيمكن تقديم أي بلاغ به تجاوز أو إثارة للنعرات وما شابه من خلال منصة إعلام.

أبرز الضوابط:

شدد على أن أبرز الضوابط هي عدم عرض المواد المخلة بالآداب العامة أو الإساءة أو التفرقة بين المواطنين.