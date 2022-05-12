قال رئيس قطاع السياحة في نيوم، أندرو ماكيفوي، إن مدينة نيوم التي تأتي بتكلفة 500 مليار دولار تعد منارة السياحة المستقبلية، وستضم ملايين السكان بحلول عام 2030، وسيبدأ الناس في الوصول إليها بدءًا من عام 2024.

وأخبر أندرو ماكيفوي صحيفة The National أنه يتوقع أن يُطلق على سكان مدينة نيوم، النيوميانس The Neomians، قائلًا إنهم سيكونون في حدود مليوني شخص خلال العقد القادم، مضيفًا: لدينا 2000 مواطن نيوماني يعيشون هناك بالفعل إلى جانب حوالي 10 آلاف عامل بناء.

وتابع: اعتبارًا من عام 2024، ستشهد المدينة الكثير من الحركة حيث ستبدأ حينها المراحل الأولى من المشاريع السياحية في الافتتاح، مضيفًا: العمل جارٍ بالفعل على قدمٍ وساق.

واستطرد: ستكون نيوم موطنًا لعدد من مناطق الجذب السياحي، بما في ذلك وجهة تروجينا المتوقع افتتاحها في عام 2026، وسيكون به منحدر أماكن للتزلج وأخرى لركوب الدراجات في الجبال ومرافق للرياضات المائية، كما سيضم محمية طبيعية تفاعلية.

نيوم تجذب الأنظار من جميع أنحاء العالم

وقد صُممت نيوم لتكون مدينة ذكية تعمل بالطاقة النظيفة، وجذبت الانتباه في جميع أنحاء العالم بسبب الخطط التي تم إصدارها سابقًا والتي تشمل سيارات الأجرة الطائرة، والقمر الاصطناعي، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال ماكيفوي: إنها وجهة جذابة لكثير من الناس، وتأسيسها أشبه بتأسيس دولة جديدة بالكامل تقريبًا من الصفر، مضيفًا أنها بالفعل بدأت في اجتذاب الكثير من الأشخاص للعيش والعمل بالإضافة إلى خبراء في مجالات الطاقة والمياه والصحة.

نيوم منارة سياحة المستقبل

وقال إن مشروع نيوم يستهدف أن يكون خاليًا من السيارات بحلول عام 2030، لكن من المتوقع أن يكون هناك فترة انتقالية طفيفة، وكل ذلك يتماشى مع فكرة وجود مشروع سياحي يوفر الاستدامة البيئية، وهو ما يُسمى الآن بسياحة المستقبل، وتعد نيوم منارة ذلك النوع من السياحة المستقبلية.