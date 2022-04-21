قال موقع Oil Price الأمريكي: إن العديد من الخبراء وذي الصلة بالصناعة، يرون أن مشروع الهيدروجين الطموح في منطقة نيوم ليس فقط مشروعًا رائدًا بل إنه يقود الخطط العالمية لمثل تلك المشاريع.

وتابع التقرير، من بين العديد من مبادرات الهيدروجين الأخضر الرئيسية التي تظهر الآن حول العالم في الأخبار، فإن مبادرة نيوم تلك هي على الأرجح التي سنرى إنتاجها فعليًّا على أرض الواقع قبل أي مشروع آخر.

وأشار التقرير إلى فعالية المؤتمر العالمي للهيدروجين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد في دبي الشهر الماضي، وقد جمع أكثر من 200 شخص لمدة يومين، وفي هذا المؤتمر الأول من نوعه والمخصص حصريًّا للهيدروجين الخالي من الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وتحدث فيه المشاركون في التعقيدات التقنية والمالية لبدء المشاريع الكبرى على أرض الواقع.

وأضاف: تضمن المؤتمر مسؤولي الشركات القائدة لمشروع الهيدروجين الأخضر من جميع أنحاء العالم، وكلها في مرحلة تطوير مبكرة، ومن بين تلك الشركات ظهر استثناء، وكان ذلك مصنع الهيدروجين في السعودية بتكلفة 5 مليارات دولار وهو مشروع تابع لشركة نيوم للطاقة والمياه.

نيوم والطاقة المتجددة:

وتقوم مدينة نيوم على الطاقة المتجددة 24 ساعة على مدار الأسبوع، حتى أُطلق عليها مصطلح مدينة الطاقة النظيفة، وفي عام 2020، أعلنت عن مشروع مشترك لتطوير منشأة رئيسية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا في القطاع الصناعي بالمدينة الجديدة، وذلك بالتعاون بين شركة نيوم وشركة أكوا باور، وهي شركة متطورة لتوليد وتطوير الطاقة المتمددة من الرياح والطاقة الشمسية، وأيضًا آير برودتكس ومقرها الولايات المتحدة والتي تعمل على تطوير مصنع للأمونيا يعتمد على الهيدروجين.

مخططات مشروع الهيدروجين في نيوم:

ومن المقرر أن ينتج المصنع 650 طنًّا من الهيدروجين يوميًّا، لإنتاج 1.2 مليون طن سنويًّا من الأمونيا الخضراء.

وبالنظر إلى حجم التوقعات الهائلة للمشروع، كان هناك بعض الشكوك، ولكن وفقًا لرولاند كايبنر، المدير التنفيذي لشركة نيوم للطاقة والمياه فقد قال: كل هذه الشكوك ستنتهي مع تسليم أول وحدة محلل كهربائي في عام 24 والانتهاء من المصنع في عام 26.

وقال تقرير موقع Oil Price: نيوم رائدة لعدة أسباب، أولًا فهي تجذب اللاعبين الرئيسين في العالم مثل شركة آير برودتكس وسجلها المثير للإعجاب كمطور لمصادر الطاقة المتجددة، ثانيًا فإن الطبيعة التجارية البحتة للمشروع تزيد من قابليته للتطبيق، وثالثًا فإن الجزء الأخير من اللغز لأي مشروع هيدروجين رئيسي هو تأمين المشترين والمتنافسين.

وتابع التقرير: هذا أمر متوفر أيضًا لمشروع الهيدروجين في نيوم، فيبدو الإقبال عليه من قِبل ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا، وقد نرى في المستقبل إمكانية لإنشاء خط أنابيب يربط شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بأوروبا وستكون تلك خطة جريئة كعادة السعودية مؤخرًا في إطلاق المشاريع الجريئة منذ طرح رؤية 2030.