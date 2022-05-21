قال رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، ديمتري روجوزين: إن روسيا قد تدخل حربًا جديدة في الخريف، وستحسمها في وقت قصير بفضل صاروخ الشيطان 2.

وتابع الحليف المقرب من فلاديمير بوتين: يمكن للصاروخ الروسي الجديد ساتان (الشيطان-2)، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على ضرب أهداف بسرعة 15880 ميلًا في الساعة، أن يهدم نصف ساحل قارة أوروبا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويُعد هذا آخر تهديد من موسكو بإطلاق أسلحة ذرية على الغرب، وجاء ذلك في عرض مقاطع فيديو لصواريخ إستراتيجية روسية متعددة في مناسبة تعليمية أُطلق عليها اسم نيو هورايزونز أو الأفق الجديد.

مهمة قتالية لروسيا في الخريف:

وتفاخر ديمتري قائلًا: هنا ترون تجارب إطلاق صواريخنا التي بإمكانها تدمير نصف ساحل بعض القارات الكبيرة مثل أوروبا، هو صاروخ لا يمكن إيقافه، وسوف يتولى مهمة قتالية هذا الخريف.

وشهدت الأيام الأخيرة بثًّا تلفزيونيًّا حكوميًّا يشير إلى أنه يجب قصف بريطانيا وإعادتها إلى العصر الحجري مرة أخرى، على أن يتم ذلك في غضون عشر دقائق بهجوم بواسطة صواريخ زركون الجديدة ذات القدرات النووية.

وفي وقت سابق، قال روجوزين: إن دول الناتو يمكن أن تُدمر في غضون نصف ساعة.