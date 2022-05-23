وجه مشجع مسن لـ النادي الأهلي، كلمات قوية لإدارة الرئيس ماجد النفيعي بعد التعادل مع أبها بالجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الراقي سلسلة نتائجه السلبية، بالتعادل مع الباطن وأبها في آخر جولتين بالدوري، ليتواجد الفريق في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة وأصبح مهددًا بالدخول إلى المراكز المؤدية للهبوط.

إدارة الأهلي لا تخدم الفريق !

وقال المشجع الأهلاوي في فيديو متداول عبر “تويتر” : ” هذه الإدارة دمرت النادي! أقسم بالله هذه الإدارة تتعمد تدمير النادي”.

وكان المدرب الأوروجوياني سيبولدي تولى تدريب النادي خلفًا للألباني بيسنك هاسي الذي لم يفلح في قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية منذ بداية الموسم.

كما تعرض السوري عمر السومة لاعب الراقي في الكثير من الأوقات للانتقاد بسبب تراجع مستواه الفني والتهديفي.