قال موقع Hotelier Middle East: إن مشروع البحر الأحمر سيكون علامة سياحية عالمية ينافس أكثر الوجهات الترفيهية حول العالم.

وتابع الموقع: يرتبط مشروع البحر الأحمر في السعودية ارتباطًا وثيقًا بالثقافة المحلية، فمن ناحية هناك البيئات البكر التي لم تمس والتي يتطلع المسؤولون إلى الحفاظ عليها، ومن ناحية أخرى هناك المواهب المحلية، ثم هناك أيضًا المنتجات الرائعة، وكل هذا المزيج يصنع آمالًا في أن يصبح البحر الأحمر مؤثرًا جدًّا في قطاع السياحة المتجددة بحيث يمكن تصدير فكرته خارج المملكة أيضًا، فكيف سيتم ذلك؟

وقالت رئيسة التسويق بشركة TRSDC، تريسي لانزا، لموقع Hotelier Middle East: في المستقبل: نأمل أن يُعرف البحر الأحمر بعلامته التجارية العالمية المتجددة.

وتابعت: جميع المشاريع التي نعمل عليها هناك مدعومة بعناصر تحافظ على البيئة، وهو ما من شأنه أن يمنح مشاريع البحر الأحمر إمكانية مؤكدة لجعلها علامة تجارية عالمية، هذا هو طموحنا الفترة المقبلة.

مشروع البحر الأحمر.. موقع سياحي عالمي:

وأضافت السيدة تريسي: يمكن أن تصبح هذه الوجهة منصة عالمية، أعتقد أن السعودية رائدة في هذا الشأن وتضع معايير جديدة، ولن ينتظر العالم حتى 2030 حتى يرى النتائج، بل يمكن أن يراها قبل ذلك.

السياحة المتجددة مفتوحة للجميع:

وفي مرحلته الأولى، ستشهد وجهة البحر الأحمر 16 فندقًا ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى في أواخر هذا العام أو بداية 2023، وسيستقبل السياح من جميع أنحاء العالم، وسيضم مشروع البحر الأحمر منشأة تعبئة المياه الخاصة به، بالإضافة إلى مصنع للطاقة المتجددة، مع خطط لتشغيله بالكامل بالطاقة المستدامة.

ويعد الموقع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات أحد المشاريع الرئيسية في رؤية السعودية 2030.