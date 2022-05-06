قال موقع Travel And Tour World: إن مشروع البحر الأحمر يضع معايير جديدة للسياحة العالمية، ومع إعلان استعداده لاستقبال أولى الأفواج السياحية العام المقبل، يتشوق السياح لتجربة الوجهة السياحية المتميزة، فمع متوسط ​​درجة حرارة على مدار العام يبلغ 32 درجة، سيكون المشروع تجربة مريحة في أي وقت من السنة.

ومن المتوقع أن يستمر موسم الذروة من نوفمبر إلى مارس، على أن توفر المواقع الساحلية والجزرية والداخلية تجارب وأماكن إقامة يمكن الاستمتاع بها خلال كل المواسم.

وجهة فاخرة وأنشطة ترفيهية رائعة:

وتوفر المياه الصافية للبحر الأحمر أنشطة استكشاف مذهلة تحت الماء، بما في ذلك الغوص والغطس، كما يمكن الاستمتاع بأمسيات رائعة مع خيارات متنوعة للأطعمة والترفيه على مستوى عالمي في الداخل والخارج.

وتُعد جزيرة كورال بلوم، عمود مشروع البحر الأحمر، وستكون وجهة رائعة للسياح، ومن المقرر أن تعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية عام 2023، وستضم 11 فندقًا ومنتجعًا عالميًّا، مثل: Edition وFairmont وRaffles وSLS وIntercontinental وJumeirah وGrand Hyatt.

وسيحصل الضيوف على مجموعة من التجارب والمعالم السياحية للاختيار من بينها، بما في ذلك ملعب جولف للبطولات مكون من 18 حفرة ومرسى ونادي شاطئي ومجموعة متنوعة من الخيارات الفاخرة.

استقبال الفوج السياحي الأول:

وعن استعداد المشروع لاستقبال الفوج الأول من الزوار، قالت رئيسة التسويق في شركة البحر الأحمر للتطوير، تريسي لانزا، لموقع Travel And Tour World المتخصص في السياحة: نتطلع إلى الترحيب بأول ضيوفنا في أوائل عام 2023، عندما يتم افتتاح فنادقنا الأولى.

وتابعت: ستكون الفنادق في جنوب الكثبان الرملية هي الأولى من نوعها، مصممة من قبل المهندس المعماري البريطاني فوستر + بارتنرز، بحيث تكرّم التراث النبطي لساحل البحر الأحمر.

ولفتت تريسي إلى أنه سيتم تشغيل مطار البحر الأحمر الدولي في عام 2023، وهو يتميز بتصميم مستوحى من الصحراء ويقع على بعد 3 ساعات من 250 مليون شخص وفي غضون ثماني ساعات من 80% من سكان العالم.

وتمت جدولة مشروع البحر الأحمر على مرحلتين، بحيث يتم افتتاح المرحلة الأولى في أوائل عام 2023، وتشمل 16 فندقًا بسعة 3000 غرفة وتتوقع وصول حوالي 300000 شخص، أما المرحلة الثانية، فمن المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2030، ستضم 50 فندقًا بسعة 8000 غرفة رئيسية، وسيتم تحديد مليون زيارة في السنة.

مشروع البحر الأحمر وجهة سياحية مستدامة:

كجزء لا يتجزأ من رؤية 2030 السعودية الطموحة، يتم بناء الوجهة بحيث تكون مستدامة وصديقة للبيئة، وسيكون مشروع البحر الأحمر هو أول مشروع سياحي بحجمه يتم تشغيله بنسبة 100% من الطاقة المتجددة فقط.

ذلك بالإضافة إلى: تطوير أقل من 1% من مساحة 28000 كيلومتر مربع بالكامل، وترك 75% من أكثر من 90 جزيرة في الأرخبيل كما هي، وتعيين تسع جزر كمحميات خاصة، وإنشاء مشتل في الموقع يوفر أكثر من 25 مليون نبتة ليكون بذلك أكبر مشتل في الشرق الأوسط، وأخيرًا حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بمجرد تشغيلها بالكامل، مع تطوير إمدادات غذائية مستدامة.