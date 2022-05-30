يُقدم النجم المصري مصطفى فتحي مستوى مميزًا منذ الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ليكون من أبرز لاعبيه.

مصطفى فتحي يخطف الأنظار:

وكان مصطفى فتحي صاحب الـ28 عامًا، قد انضم إلى صفوف التعاون في الميركاتو الشتوي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

وشارك مصطفى فتحي في 13 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، بينهم 5 تمريرات في آخر 4 لقاءات.

كما شكل مصطفى فتحي ثنائية ناجحة مع المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا، ليلعبا دورًا بارزًا في تحسن نتائج التعاون خلال الفترة الأخيرة، بعدما ساهما في تسجيل 36 هدفًا، حيث أحرزا 27 هدفًا، وصنعا 9 أهداف.

التعاون في الدوري:

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستضيف الشباب، ويواجه ضمك في ملعبه ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة من الفوز 7 مرات، والتعادل 11 مرة، وخسر 10 مباريات.